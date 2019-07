Greven -

Das intensive Training zahlte sich aus. Die Triathleten des TVE Greven nahmen am Wettbewerb in Münster teil und hinterließen in der Münsterland-Metropole einen hervorragenden Eindruck. Das galt auch für Sarah Kolkmann, die in ihrer Altersklasse zum dritten Mal in Folge den dritten Platz erreichte. Mit ihren Ergebnissen konnten die Grevener Athleten wahrlich zufrieden sein.