Die Lokalmatadoren überzeugen

Die Grevener Reiter haben bei ihrem heimischen Reitturnier wieder einmal bewiesen, wie gut sie in ihren Disziplinen vertreten sind. Neben dem Sieg im S-Springen durch Luzie Jüttner holten sie noch viele weitere goldene Schleifen.

Kira Gremme siegte mit Flower Girl in einer Springpferdeprüfung der Klasse L für vier bis sechsjährige Pferde. Klaus Telljohann entschied mit Quite Latika eine Springprüfung der Klasse L für sich. Dörthe Schweifel gewann derweil eine Stilspringprüfung der Klasse A* mit So wie du.

Der Samstagabend auf dem Hauptplatz wurde ebenfalls mit einem Grevener Sieg beendet, denn Vera Brinck war mit ihrer Stute Spacegirl in einer Springprüfung der Klasse M mit Stechen nicht zu schlagen.

Starke Leistungen in der Dressur

Auch auf dem Dressurplatz standen die Grevener Reiter in den Platzierungen oftmals ganz vorne. Silke Ottenjann siegte mit Francis in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A. Sie entschied zudem die Dressurpferdeprüfung der Klasse M mit For Deluxe für sich. Die Dressurpferdeprüfung der Klasse L als Sichtung für das LVM Youngster Championat gewann Claudia Rüscher mit Soulmate, sowie eine weitere Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Juliane Große Sundrup gewann mit Villazóne eine Dressurreiterprüfung der Klasse A. Stephanie Epping siegte in einer Dressurprüfung der Klasse A mit Pieron.

Sommerturnier des RFV Greven 2019 1/80 Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Fabian Renger

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Das Sommerturnier des RFV Greven lockte die Massen an. Höhepunkt war das S-Springen am Sonntagnachmittag. Foto: Jana Schulze Gronover

Stefanie Ahlert entschied am Sonntagnachmittag eine Reitpferdeprüfung mit Romantic Prinz für sich.

Der jüngste Nachwuchs ebenfalls gut drauf

Auch die jüngsten Reiter des Turniers waren erfolgreich unterwegs: Clara Marie Schmitz sicherte sich die goldene Schleife mit Golden Diamond in einem Dressurreiterwettbewerb. Viola Marieke Isfort gewann einen Führzügelklassenwettbewerb. Jana Catharina Ottenjann machte es ihrer Mutter Silke Ottenjann nach und gewann mit Bill Bo einen Reiterwettbewerb.