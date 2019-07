Wenn er sich entscheiden müsste, welchen Titel würde Dragan Grujic lieber nehmen: Den des Grevener Stadtmeisters oder den des B-Liga-Meisters und Aufsteigers? Der Coach von BG Gimbte geht kurz in sich, welch gemeine Frage. „Meister und Aufstieg“, sagt er dann. Freilich: Das kommt nicht überraschend. Nichtsdestotrotz: Den am Mittwoch (24. Juli) beginnenden Härtetest vor der eigenen Haustür, den würde er auch gerne für sich entscheiden. Auch wenn es für die Blau-Gelben eine Sache des Zufalls ist.

Schließlich hat die Truppe erst in der Vorwoche mit dem Training begonnen und erst drei Einheiten hinter sich gebracht. Da kann noch nicht so viel zusammen passen. „Erst einmal standen wir 20 Minuten zusammen und haben gequatscht“, berichtet Grujic. Danach ging es in die Vollen: Die Grundlagen müssen fluppen. Sprich: Intervallläufe, Hürdenläufe, Koordinationsübungen. „Aber auch schon einiges mit dem Ball, sonst wird es eintönig“, sagt Grujic. „Aber es ist wichtig, jetzt erst einmal die Kraft zu holen für 90 Minuten. Und der August wird ziemlich lang.“

Vorrunde am Mittwoch, Halbfinals am Freitag, Platzierungsspiele am Samstag

Die vergangenen beiden Ausgaben der Stadtmeisterschaft gewannen jeweils die Kollegen der DJK, jetzt darf in den Augen von Grujic auch gerne mal wieder jemand anderes ran. Am heutigen Mittwoch stehen die Vorrunden-Spiele an, Freitag die Halbfinals, Samstag die Endspiele. In der Vorrunde wird zweimal 30 Minuten gespielt, an den anderen Tagen wie gehabt zweimal 45 Minuten.

In Gruppe A kämpfen der SC Sprakel, der SC Reckenfeld sowie die zweite Mannschaft des Gastgebers um Punkte. In Gruppe B treffen die erste Mannschaft des Gastgebers, die Kombo der DJK BW Greven sowie die Reserve des SC Greven 09 aufeinander. Die ersten Partien beginnen am Mittwochabend um 18 Uhr in der Gimbter Schlage.

„Wir haben die schwerste Gruppe erwischt“, meint Grujic. Hinzu kommt, dass Grujic einige Leistungsträger schonen wird, sie sind angeschlagen. Beispielsweise ein Christian Schürhoff oder Marco Wienkamp fallen hier drunter. Insgesamt stehen aber 16 Mann bereit.

„ Die Jungs können zocken, die Qualität ist da Die Jungs können zocken, die Qualität ist da “ Dragan Grujic

Über Grundordnungen zu sprechen, geht‘s Grujic im Frühstadium der Vorbereitung derweil logischerweise auch noch nicht. Ankommen, die Grashalme inhalieren und dann mal abwarten, was dabei heraus kommt. „Die Jungs können zocken, die Qualität ist da“, stellt Grujic heraus. Doch auch diese muss sich noch finden.

Und dann, ganz gleich, wohin die Reise in dieser Woche führt, was kommt im Anschluss in der B-Liga? „Wir sollten schon die oberen beiden Plätze anpeilen“, gibt sich Grujic angriffslustig. Er selbst bleibt am Ball und hilft seiner Mannschaft wie gehabt als Spieletrainer weiter. Auch beim Event in der eigenen Heimat