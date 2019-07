Patrick Fechtels Seitfallzieher ist einer für den Jahresrückblick – 09 verliert trotzdem

Greven -

Raus – aber mit Applaus. Also. Na ja. Beinahe. Der SC Greven 09 gab sich beim letzten Auftritt in Herbern gegen den VfL Senden alle Mühe, zu glänzen. Half mit bei einer elf-Tore-Gala und erzielte in Person von Patrick Fechtel einen Treffer, den man so nicht alle Tage sieht. Genutzt hat es aber nichts.