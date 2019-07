Halbwegs verschont blieb der TVE Greven beim großen Starkregen-Unwetter vor fünf Jahren am 28. Juli 2014. Jedenfalls, was die vereinseigenen Räumlichkeiten anging. „Das hielt sich in Grenzen“, erinnert sich Michael Martschinke, erster Vorsitzender des TVE. „Das war bei uns nicht so sonderlich furchtbar.“ Das Vereinszentrum hätte einen kleinen Wasserschaden davongetragen. Wenn man denn überhaupt davon sprechen mag. Im Heizungsraum habe etwas Wasser gestanden, berichtet Martschinke.

Gänzlich anders sah das Bild indes bei den städtischen Hallen aus. Monatelang waren Ems- und Rönnesporthalle aufgrund diverser Sanierungsarbeiten gesperrt. In der Rönnesporthalle war vor allem das Dämmmaterial völlig durchnässt und hinüber. In der Emssporthalle war insbesondere die Hallentechnik im Keller in Mitleidenschaft gezogen worden. Von jetzt auf gleich waren damals die TVE-Basketballer und Volleyballer, die Handballer der Handballfreunde oder auch die 09-Handballfreunde heimatlos.

Auch Vereine aus Nachbarstädten halfen damals freundschaftlich aus und gaben Trainingszeiten frei. Als Konsequenz aus den damaligen Ereignissen dient der Keller der Emssporthalle beispielsweise nicht mehr als Lagerraum.