Die blaue Bahn kann kommen für Julia Kümpers

Wenn sie ganz ehrlich ist, sagt Julia Kümpers, hatte sie diesen Erfolg in Bestzeit nicht wirklich auf dem Zettel. Ein hartes Quali-Rennen über 5 000 Meter lag keine 36 Stunden zurück, steckte ihr quasi noch in den Oberschenkeln. Und das Wetter beim Mainzer Halbmarathon Anfang Mai war ebenfalls nicht rekordverdächtig. Magere zwölf Grad und insbesondere eine steife Brise von vorn: „Sowas mögen Langstreckenläufer nicht“, weiß die 26-Jährige, und muss dann doch schmunzeln: „Normalerweise jedenfalls.“

Denn der jungen Grevenerin, die gerade an der RWTH in Aachen ihren Doktor der Medizin macht und für die dortige TG startet, passten die schwierigen Umstände am Ende sehr wohl. Und wie. Mit 1:18:49 h überquerte Kümpers in persönlicher Bestzeit die Ziellinie in der Mainzer City und distanzierte damit ganz nebenbei ihre gesamte deutsche Hochschulkonkurrenz, die bei dem Rennen zur Meisterschaftsentscheidung angetreten war.

Die Siegernadel der deutschen Hochschulmeisterin sicherte sie sich zwar schon vor drei Jahren. „Dieser Sieg mit unverhoffter Rekordzeit glänzt allerdings ein bisschen goldener“, freut sich Kümpers, die nun ihr nächstes Ziel im Blick hat: Die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften am 3. und 4. August im Berliner Olympiastadion.

Das entscheidende Ticket für die dortige 5.000-Meter-Konkurrenz hatte sie sich just anderthalb Tage vor ihrem Halbmarathon-Coup gesichert. Beim Meeting in Königswinter kam sie mit 16:49,09 min ebenfalls in persönlicher Bestleistung normgerecht ins Ziel. Und fiebert jetzt darauf hin, an der Seite der ganz Großen in Berlin auf der berühmten blauen Tartanbahn zu stehen. „Das ist ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht und auf den ich hingearbeitet habe“, erzählt die passionierte Sportlerin.

Mit 14 Jahren begann die Laufbahn

Sie, die einst mit Tennis bei TOP an der Kerkstiege anfing, sich dann aber beim Sponsorenlauf am Grevener Gymnasium in die Leichtathletik verliebte, während die Mutter, eine erfolgreiche Ex-Marathonläuferin, sie vom Straßenrand anfeuerte. 14 Jahre alt war sie da. „Zu der Zeit habe ich gemerkt, dass ich läuferisch nicht ganz talentfrei bin“, sagt Julia Kümpers heute.

Talent alleine reicht nicht

Nur mit Talent, das versteht sich von selbst, kann man im Ausdauerleistungssport aber nichts werden. „Der Ehrgeiz und die Disziplin, sich im Training zu quälen, gehören genauso dazu.“ Kümpers trainiert daher seit Jahren praktisch täglich. Erst in Greven, später beim ESV Münster, dann an ihren Studienorten in Bonn und Aachen. Schnelligkeit, Ausdauer, Athletik, Schwimmen als Ausgleich – ein intensives Programm.

Warum tut man sich das an, neben dem praktischen Jahr im Krankenhaus, neben dem (mittlerweile abgeschlossenen) Medizinstudium, neben der Vollzeit-Promotion? „Man muss schon wollen“, sagt sie. Das Schöne am Laufsport sei allerdings, dass man einfach nur in die Schuhe schlüpfen müsse und loslegen könne.

Abschalten in der Natur

„Wenn ich durch die Natur jogge, kann ich wunderbar abschalten, selbst wenn eine Prüfung ansteht“, schwärmt Ärztin Kümpers, die trotz Leistungsanspruch weiterhin vor allem nach Körpergefühl trainiert. Technischer Schnick-Schnack wie Lauf-App und Live-Puls-Uhr oder detaillierte Pläne vom Trainer-Guru sind ihr dagegen fremd. „Ohne hat’s bisher auch geklappt“, findet die 26-Jährige.

Eine Vielzahl an Erfolgen

Recht geben ihr nicht zuletzt die Erfolge. Neben ihren Hochschulmeistertiteln und der jetzt erreichten DM-Quali hat Julia Kümpers einige Meeting-Siege auf ihrem Haben-Konto. Über die 10.000 Meter knackte sie mit 34:55,42 min jüngst zudem einen Regionalrekord in Aachen und lief sogar in die deutsche Bestenliste. Den Sieg beim Volkslauf in Köln oder den Massen-Run um die Hamburger Außenalster absolviert sie fast schon nebenbei. Nicht umsonst hatte sie einst auch ein Sportstipendium für Hawaii in den USA.

Was die anstehenden Profi-Meisterschaften im historischen Olympiarund angeht, bleibt sie dennoch auf dem Teppich. „Da zählt primär das Dabeisein“, sagt Kümpers und versichert: „Ich peile allenfalls eine neue Bestzeit und die Top 15 an.“ Medaillen, das will sie klargestellt wissen, seien nicht eingeplant. Dass das indes nichts bedeuten muss, davon kann Julia Kümpers spätestens seit ihrem Mainzer Rennen ein Liedchen singen. So oder so gilt für sie: Die blaue Berliner Bahn kann kommen.