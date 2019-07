Auch in diesem Jahr nutzten wieder zehn Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren die Sommerferien, um ihr Tennisspiel zu verbessern. Eine Woche lang trotzten die Jugendlichen mit vielen Trinkpausen unter Schatten spendenden Sonnenschirmen der großen Hitze.

Mit viel Spaß und Leidenschaft waren sie bei der Sache und setzten unter der Anleitung des Trainerteams der Tennisakademie Best of Five Technik und Koordination auf dem Platz um.

Im Anschluss an ein kleines Tennisturnier gab es am letzten Tag Teilnehmerurkunden, kleine Preise und als Anerkennung einen Eisgutschein des TC Rot-Weiß Greven.