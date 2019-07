„Es wäre blöd, wenn in einem Testspiel alles klappt.“ Nun, lieber Dirk Förstermann: Aber so einiges klappte dann doch. Der Trainer der Zweitvertretung des SC Greven 09 gewann am Dienstag das Testspiel gegen den SC Dörenthe II 4:1 (1:0).

„Das hat schon Spaß gemacht. Im Anschluss war ich glücklich“, resümierte ein zufriedener Förstermann. Was den Coach besonders froh stimmte: „Wir haben auch mal aufs Tor geschossen!“ Und nicht nur aufs, sondern auch ins Tor! Ab und an waren das sogar nette Teile.

Timo Aymans machte beispielsweise das 3:1. Einen guten Durchstecker beförderte er volley in die Maschen. Sah schön aus. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Förstermann, der sich über weitere Treffer von Cedric Feldmann (2x) sowie Sebastian Sterthaus freute.