Am liebsten würde Holger Althaus über die Personalsituation beim A-Ligisten SC Falke Saerbeck gar nicht mehr reden. Da aber am Sonntag der Saisonstart bevor steht und Saerbecks Trainer erklären will, warum er sich mit Prognosen so schwer tut, kommt er doch aufs Personal zu sprechen. Oder vielmehr auf die damit verbundenen Schwierigkeiten.

24 Spieler stehen auf seinem Zettel. Eine Kadergröße, die sich durchaus sehen lassen kann. Doch offenbar auch bitter nötig ist. Holger Althaus erklärt das so: „In der Vorbereitung haben durchweg Leute im zweistelligen Bereich gefehlt.“ Entsprechend wenig aussagekräftig waren auch die Ergebnisse, wenngleich Althaus in Spielen wie Nordwalde (2:0) durchaus gute Ansätze beobachten konnte. Dass er sich in Sachen Standortbestimmung schwer tut, liegt damit auf der Hand. Gleichwohl, auch das will gesagt sein: Der SC Falke Saerbeck geht mit einer erfahrenen Mannschaft an den Start. Vier Neuzugänge galt es einzubauen. Die, so Althaus, hätten alle überzeugt.

Weil auch zum Autaktspiel gegen den SV Dickenberg (Anstoß: 15 Uhr) muss Holger Althaus auf sieben Spieler verzichten. Trotzdem hält Saerbeck „gute Karten“ (Althaus) in Händen, den ersten Heimsieg der Saison anzusteuern. Zumal mit Felix Steuter der Torjäger vom Dienst mit von der Partie ist. Steuter ist zudem mit Mattis Potthoff der einzige Spieler, der an der kompletten Vorbereitung teilgenommen hat. Weil es personell eng ist, dürfte die Aufstellung für Überraschungen gut sein. Althaus macht aus der Not eine Tugend: „Es müssen Leute dort spielen, wo sie sonst nicht spielen.“