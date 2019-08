Bei der 10. Auflage des Volksbank-Damen-Doppel-Cups, an dem 36 Spielerinnen aus Greven, Emsdetten, Saerbeck und Nordwalde teilnahmen, erlebten die Zuschauer spannendes Tennis. Unter den Zaungästen war auch Andreas Hartmann, Vorstand der Volksbank, und Unterstützer des Ausrichters Rot-Weiß Greven.

Insbesondere in den Spitzengruppen nach der Vorrunde wurde der Tennissport immer besser. Lange Ballwechsel und spannende Netzaktionen nebst tollen Aufschlägen prägten zunehmend die Hauptrunde.

Durchsetzen konnten sich im Kampf um den Volksbank-Pokal 2019 Jana Ogrodowski und Maike Grabe in engem Wettkampf mit den Paarungen Laura /Christiane Denecke und Vera Fledder/ Kathrin Lohmann. Kurios war am Ende, dass Jana Ogrodowski und Maike Grabe den Pokal stolz in die Höhe strecken konnten, obwohl sie in der Endrunde gegen Vera Fledder und Kathrin Lohmann knapp mit 8:9 das Nachsehen gehabt hatten.

Weil sie aber gegen Laura und Christiane Denecke mit 9:1 deutlich gewonnen hatten, während Vera und Kathrin gegen diese beiden mit 3:9 wiederum relativ klar verloren hatten, ging der Gesamtsieg schließlich doch an Jana Ogrodowski und Maike Grabe.