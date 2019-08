Eine „richtige Aufgabe“ nennt Holger Althaus die bevorstehende Begegnung beim SC Halen (Sonntag, 15 Uhr). Will heißen: Gegenüber dem Auftaktspiel gegen Dreierwalde (3:2) muss sein Team eine Schippe drauflegen, um den erhofften Sieg einzufahren. „Wir müssen noch einige Fehler abstellen“, hofft Saerbecks Trainer auf eine Steigerung im Vergleich zur Vorwoche, wo es nicht nur in der ersatzgeschwächten Hintermannschaft haperte. Philipp Eckbert wird weiterhin schmerzlich vermisst. Dafür ist Sven Jaspert zurück aus dem Urlaub. Er soll Saerbecks Defensive zu mehr Stabilität verhelfen. Ebenso wie der SC Falke ist auch Halen mit einem Auftaktsieg (3:1 gegen Riesenbeck) gestartet. Somit stehen sich am Sonntag zwei Kontrahenten mit Rückenwind gegenüber.