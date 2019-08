SCR: René Köster trifft mit der Hüfte

Aus dem erhofften sieg in Burgsteinfurt wurde es für den SC Reckenfeld nichts. Auch die vor einer Woche glänzend aufgelegte Spitze erwies sich am Sonntagmittag als stumpf. Trotzdem: Anstatt zu mosern bemühte Thorben Zilske nach dem 1:1 (1:1) einen Vergleich: „Der Rohbau steht.“ Will wohl heißen: Auch wenn noch längst nicht alles rund läuft, sieht der Trainer sieht sein B-Liga Team dennoch auf einem guten Weg. „Vieles hat gut funktioniert“, stellte er denn auch die positiven Momente in den Vordergrund. So wie den in der 22. Minute. Ein von Dennis Hülsmann getretener Freistoß, landete zwar nicht vor den Füßen und auch nicht auf dem Kopf von René Köster. Da Reckenfelds Mannschaftskapitän auch mit seiner Hüfte etwas anzufangen weiß, nahm er diese zur Hilfe, um das Spielgerät über die Torlinie zu befördern. Doch die Freude ob der Führung währte gerade eine Viertelstunde. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld hieß es noch vor der Pause 1:1. Ein Ergebnis, das bis kurz vor dem Ende bestand hatte, weil danach lange nichts Aufregendes mehr passierte. Die zuletzt so durchschlagskräftige Offensive mit Cedric Bödecker und Michael Meyer verpuffte. Richtig Fahrt nahm die Partie erst wieder in der Schlussphase auf, als zunächst Reckenfeld die Chance zur Führung vergab, ehe Gastgeber Burgsteinfurt im direkten Gegenzug am erneut fehlerfreien Jan Sobeck seinen Meister fand. „Sicher, wir hätten heute gewinnen, aber genauso gut auch verlieren können. Insofern war das ein gerechtes Unentschieden“, urteilte Thorben Zilske.