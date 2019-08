Der Start in die neue Saison verlief für die Fußballer des SC Falke Saerbeck zwar nicht enttäuschend, aber zumindest etwas durchwachsen. Ein Sieg und eine Niederlage zum Auftakt in der Kreisliga A Tecklenburg – Trainer Holger Althaus hätte sich durchaus eine noch bessere Ausbeute vorstellen können. Nun geht es darum, den richtigen Flow zu erwischen, um in den kommenden Wochen richtig durchzustarten. Das heutige Pokalmatch beim SC Preußen Messer dürfte diesbezüglich der passende Gradmesser sein.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen und natürlich auch im Pokal eine Runde weiterkommen“, sagt denn auch Althaus, der den Absteiger aus Lengerich nur schwer einschätzen kann. „Einige erfahrene Spieler sind geblieben, ansonsten ist das eine junge Truppe. Ich bin gespannt.“

Der Saerbecker Coach will heute die Chance nutzen, innerhalb seines Kaders zu rotieren, da einige Stammkräfte fehlen und diejenigen Akteure eine Chance bekommen sollen, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen. Spielbeginn ist in Lengerich um 19 Uhr. Besonderheit am Rande: Im Falle eines Unentschiedens nach dem regulären Ende der Partie kommt es direkt zum Elfmeterschießen – eine Neuerung des Verbandes.