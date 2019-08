Ein Vergleich zur Fußball-Bundesliga verbietet sich zwar – allerdings gibt es durchaus Parallelen. Wie bei den Profis, so hoffen auch die Kicker im Amateurbereich auf einen möglichst guten Start, um sich gleich eine gute Ausgangsbasis für die nächsten Wochen zu schaffen. Das dürfte am heutigen Freitag allerdings nur einer Mannschaft gelingen, wenn der SC Greven 09 um 18.30 Uhr bei der Ibbenbürener SpVg 08 gastiert.

Nach zwei Partien hat die Tabelle in der Bezirksliga zwar noch keinerlei Aussagekraft, das Ergebnis der heutigen Auseinandersetzung könnte gleichwohl ein Fingerzeig für das Abschneiden in den kommenden Wochen sein. Auf der einen Seite der Gastgeber aus Ibbenbüren, der mit zwei Siegen optimal in die Spielzeit gestartet ist und die Tabelle aktuell anführt. Die ISV feiert in dieser Tagen ihr 111-jähriges Bestehen und hat die Begegnung aus diesem Grunde extra auf den heutigen Freitag verlegt. Das Team dürfte alles daransetzen, für die passende Stimmung zu sorgen.

Doch gerade die Grevener haben in der Anfangsphase der Saison gar nichts zu verschenken. Das Team von Andreas Sommer geht mit hohen Ambitionen in die Saison und hofft – wenn alles optimal läuft – auf den großen Wurf. Doch auch, wenn das Team mit einen hochkarätigen Akteuren noch einmal aufgewertet wurde, können zu diesem frühen Zeitpunkt der Serie noch nicht alle Rädchen ineinander greifen. Umso wichtiger dürfte es sein, als geschlossene Einheit in Ibbenbüren aufzutrumpfen. „Das Potenzial innerhalb unserer Mannschaft ist groß. Aber wird sind erst bei 60 oder 70 Prozent“, sagt Andreas Sommer. Sein Ziel ist dennoch eindeutig: „Wenn wir am Ende ganz vorne mitspielen wollen, müssen wir in Ibbenbüren gewinnen. Das ist gar keine Frage.“

Drei Dinge freuen den 09-Coach aktuell ganz besonders: Die Defensiv-Stärke, die gute Einstellung innerhalb des gesamten Mannschaftsgefüges und die Tatsache, dass der Kader des Bezirksligisten breit aufgestellt ist. So dürfte es auch heute möglich sein, die Ausfälle von Julian Austermann, Steffen Herting und Jonas Rüschenschulte zu kompensieren.

Alle anderen Akteure stehen zur Verfügung und brennen noch aus einem weiteren Grunde auf einen Erfolg in Ibbenbüren. Am Samstag steht der gemeinsame Besuch der Grevener Kirmes auf dem Programm – mit einem Sieg im Gepäck dürfte dieses Team-Event deutlich mehr Spaß machen.