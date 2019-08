Das war mal eine passende Ansage an die Konkurrenz – der SC Greven 09 dürfte im Kampf um die oberen Plätze in der Bezirksliga ein Wörtchen mitreden. Beim bisherigen Tabellenführer aus Ibbenbüren setzte die Sommer-Elf ein deutliches Zeichen – 6:3 hieß es nach einer rasanten Partie in der Bergmannsstadt. „Drei Gegentore gefallen mit zwar weniger, aber insgesamt bin ich natürlich bestens zufrieden. Meiner Mannschaft hat sich trotz einiger Wendungen nicht unterkriegen lassen und Charakter gezeigt“, freute sich Musi Sommer über die Energieleistung seiner Mannschaft.

Peter Lakenbrink hatte die 09- im ersten Spielabschnitt in Führung geschossen, doch die Hausherren trafen kurz vor der Pause zum 1:2.

Nach dem Wechsel zogen die Gäste dann nach Treffern von Jonas Averbeck, Bernd Lakenbrink und Emre Kücükosman auf 5:1 davon – damit war die Partie praktisch entschieden. Doch die ISV gab sich noch nicht geschlagen und verkürzte durch einen Doppelschlag noch einmal auf 3:5. In dieser Phase hätte es durchaus noch einmal eng werden können. Doch Julian Loose machte mit seinem Tor zum 6:3-Endstand schließlich alles klar – am Ende ein verdienter Erfolg für die Grevener.