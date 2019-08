Am Mittwoch, 28. August, geht es mit dem regulären Sportprogramm bei der DJK Blau-Weiß Greven wieder los. Nur in den Grundschulen stehen an diesem Tag die Turnhallen für die DJK noch nicht zur Verfügung, da starten die Gruppen ab dem 29. August.

Bei einigen Sportarten haben sich die Hallenzeiten und Orte für das Training in den städtischen Hallen geändert (Infos auf der Homepage). In den Gruppen Fitness für Erwachsene sind über die Sommerferien einige Plätze auch in beliebten Gruppen frei geworden und warten auf neue Teilnehmer, zum Beispiel Zandunga, Pilates am Morgen und andere.

In der Abteilung Spiel & Sport für Kinder und Jugendliche bietet die DJK ein neues Angebot für Fünf- bis Siebenjährige an: Turnen und kleine Spiele – immer donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Martini-Sporthalle und im Sportmix für Kinder ab zehn Jahren am Donnerstag um 18 Uhr sind noch freie Plätze.

Ganz neu startet die Abteilung Teppich-Curling mit einem Kennenlern-Abend am Samstag, 14. September, um 18 Uhr im SportCentrum Emsaue. Die Tanz-Abteilung sucht noch Verstärkung für den Anfänger-Tanzkurs montags um 18 Uhr und für die Gruppe Rock´n´Roll-Basics freitags um 19 Uhr, damit die Gruppen starten können. Ein schönes Hobby in der dunklen Jahreszeit. Die Fußballer trainieren schon wieder fleißig, ebenso genießen die Mitglieder in der Tennis-Abteilung den schönen Sommer auf ihrer Anlage.

Mit Tischtennis geht es auch wieder los – jetzt nur noch in der Ems-Sporthalle an der Lindenstraße. Wer nun neugierig geworden ist, findet diese und noch mehr Informationen im Sportprogrammheft, welches im Rathaus, in der Stadtbücherei, bei Greven Marketing, im K+K und bei Sport Olymp sowie im SportCentrum ausliegt und auf der Homepage www.djk-greven.de, ✆ 02571-54720 (Mo + Do 17 bis 19 Uhr).