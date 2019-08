Reif für den Titel

An Selbstbewusstsein mangelt es Dragan Grujic und seinen Gimbter Fußballern zum verspäteten Saisonstart nicht. Vor dem ersten Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr, Schlage) erklärt Gimbtes Trainer, warum die Vorbereitung ganz nach seinem Geschmack verlaufen ist, er seinem Team die Meisterschaft zutraut und wie es in diesem Jahr um die B-Liga-Konkurrenz bestellt ist.

Sie haben schon zu Beginn der Vorbereitung das Saisonziel klar formuliert. Bleibt es nach dem Ende der Vorbereitung bei dieser Einschätzung?

Dragan Grujic: Ja, wir spielen in dieser Saison definitiv um den Aufstieg.

Was stimmt Sie da so zuversichtlich?

Grujic: Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen, vor allem die Leistungen in den Spielen gegen die drei A-Ligisten haben gestimmt. Wir haben gut mitgespielt und auch gewonnen.

Bedeutet das, Ihre Mannschaft hat A-Liga-Niveau?

Grujic: Spielerisch definitiv. Bei dieser Frage muss man aber auch auf den gesamten Kader schauen. Klar ist nämlich auch: Um in der A-Liga bestehen zu können, müssten wir den Kader noch verstärken.

Zu dieser Saison sind fünf Spieler hinzugekommen. Inwieweit helfen die Neuzugänge weiter?

Grujic: Mit unseren Neuzugängen bin ich sehr zufrieden. Peer Kösters ist nach seiner Rückkehr gleich am ersten Tag eingeschlagen. Er ist im Grunde schon jetzt nicht mehr ersetzbar. Sehr positiv hat sich Manuel Gräber entwickelt. Der Neuzugang aus der A-Jugend von Greven 09 verstärkt unsere Defensive. Sein Bruder Philipp war bisher noch nicht spielberechtigt. Für Cedric Wesselmann fehlt ebenfalls noch die Spielberechtigung. Julian Müller, Neuzugang vom SC Sprakel, braucht noch etwas Zeit.

Die Neuen drücken den Altersschnitt in ihrer Mannschaft. Haben viele andere Spieler nicht längst ihren Zenit überschritten?

Grujic: Zwölf von 24 Spielern sind jünger als 27 Jahre. In Sachen Verjüngung tut sich also etwas. Da wir keine eigene Jugend haben, müssen wir uns immer umschauen. Fest steht aber auch: Ich bin von der Qualität des Kaders überzeugt. Alle sind gesund und fit.

Sie selbst gehören mit ihren 38 Jahren ebenfalls zum gehobenen Alter. Beschränken Sie sich künftig auf das Coaching an der Seitenlinie?

Grujic: Nein, ich übernehme auch weiterhin die Rolle des Spielertrainers. Wie in der vergangenen Saison.

Da waren Sie mit 26 Toren auch der treffsicherste Schütze. Ist die Offensive auch in der neuen Saison Gimbtes Trumpfkarte?

Grujic: Unsere Offensive macht immer ihre Tore. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Defensive nach Möglichkeit zu Null spielen. Daran haben wir in der Vorbereitung vor allem gearbeitet. Wir wollen die vielen Gegentore vermeiden.

Sie haben erklärt, dass ihre Mannschaft das Zeug zum Meister hat. Welche Mitbewerber könnten Ihnen dabei im Weg stehen?

Grujic: Vorne dabei wird in jedem Fall die DJK als Absteiger sein. Aber nicht nur aus diesem Grund. In den vergangenen Jahren hat die DJK in der B-Liga immer das Zeug gehabt, vorne mitzuspielen. Ich rechne außerdem mit Saxonia Münster, die eine sehr gute Saison hingelegt haben, und Kinderhaus III, wo man sehr breit aufgestellt ist.

In der vergangenen Saison haben Sie sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der 09-Reserve geliefert. Wo sehen sie den SC 09?

Grujic: Aufgrund der vielen Ausfälle und Abgänge rechne ich nicht damit, dass 09 ganz oben mitspielen kann.

Zum Auftakt am Donnerstag erwartet Ihre Mannschaft Münster 05 II. Ihre Erwartung?

Grujic: Wichtig ist, dass wir zu Null spielen. In der Offensive werden wir unsere Tore machen, so dass ich gegen Münster einen klaren Sieg erwarte.