Ende August beginnt die Saison 2019/20 auch für die zweite Tischtennismannschaft der DJK Blau-Weiß Greven. Als Aufsteiger in die Bezirksliga ist man natürlich in der neuen Umgebung zunächst einmal Außenseiter und muss versuchen, die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Das wird sicher nicht einfach, obwohl die Blau-Weißen mit Martin Weßling (vom TTV Metelen) sogar eine Verstärkung „an Land gezogen“ haben. Der 38-jährige Nordwalder hat viel Erfahrung in der Landes- und Bezirksliga und will zum Erreichen des Ziels „Klassenerhalt“ maßgeblich beitragen.

Neben ihm wird Altmeister Reinhard Rothe sein Comeback in der Zweiten der DJK geben.

Nach langen Monaten, die er durch Augenprobleme ausgefallen ist, hat sich sein Sehvermögen – wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau – stabilisiert und so will er ebenfalls versuchen, der Zweiten bei der Zielerreichung zu helfen. Neben diesen beiden stehen der letztjährige Spitzenspieler Torsten Radke und der in der vergangenen Saison großartig aufspielende Defensivmann Peter Everding sowie der 20-jährige Roman Lakenbrink und Björn Ahrens im Kader. Da man auch über drei durchaus erfolgversprechende Doppel verfügt, scheint diese Truppe in der Lage zu sein, den Klassenverbleib zu schaffen.

Allerdings wir einiges davon abhängen, wie oft man die beste Sechs an die Tische bekommt!

Auftakt ist heutigen Freitag, 30. August, um 20 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den SC Arminia Ochtrup III, der auf dem Papier Favorit ist, aber die Blau-Weißen sind gut vorbereitet und werden den Gästen Paroli bieten wollen.

► Freitag, 20 Uhr, Emshalle.