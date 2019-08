Sich nach einer längeren Trainings- und Wettkampfpause wieder dem ersten Wettbewerb zu stellen, ist eine ziemliche Herausforderung für jeden Sportler. Das gilt auch für die Triathleten des TVE Greven. Nachdem Anne Brockmann einige Zeit pausiert hatte, packt sie beim Anfeuern der Liga-Mannschaft Mitte August in Rheine doch wieder die Leidenschaft: Beim Riesenbecker Triathlon am Sonntag, 25. August, mit über 700 Teilnehmern ergattern Anne Brockmann und Edna Wenning mit etwas Glück trotz ausgebuchtem Wettkampfs noch je einen Startplatz.

Gemeinsam mit 286 weiteren Teilnehmern nahmen die zwei der Triathlon-Abteilung des TVE Greven im Zenit der Sonne die 600 Meter Schwimmdistanz, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in Angriff.

Das Schwimmen im kühlen Torfmoorsee erwies sich als erfrischende Wohltat, wenn auch das Starterfeld nicht leicht zu durchschwimmen war. Auf dem Rad hieß es, viermal die Brücke über den Mittellandkanal zu bezwingen, etliche Überholangriffe abzuwehren und sich durch die kurvige Strecke von den Pulks diverser Windschattenfahrerinnen und -fahrer abzusetzen.

Die Bedenken wegen möglicher Pannen in der Wechselzone zerstreuten sich und auf der schattigen Laufstrecke um den See fand Brockmann Zugang zu ihrer altvertrauten Form: vor allem hier konnte sie etliche Plätze gutmachen. Bei Temperaturen um die 30 Grad finishte sie nach insgesamt 1:21.31 Stunden mit einem erfreulichen fünften Platz in ihrer Altersklasse W50. Wenning nahm sie in Empfang. Nach 1:17.27 Stunden blieb für sie die Uhr stehen. Sie freute sich über ersten Platz W45. Mission geglückt – „Brockmann is back“.