Auch wenn es eigentlich nur als letzter Test vor dem ersten Punktspiel gedacht war: „Das tut schon weh“, sagte Bogdan Oana nach der 14:15 (7:8)-Niederlage seiner Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 in der ersten Pokalrunde am Sonntagabend bei der neu gegründeten Kreisklasse-Mannschaft des TV Emsdetten.

Mit ihrer hochkarätigen Besetzung waren die Gastgeberinnen den 09-Damen ein ebenbürtiger Gegner. „Emsdetten wird mit Sicherheit aufsteigen“, zeigte sich Oana angesichts des starken Auftritts überzeugt. Aber das machte das frühe Pokal-Aus nicht weniger schmerzhaft für die Grevenerinnen, die trotz guter Leistung in der Abwehr den Kürzeren zogen. „Wir haben das Spiel im Angriff verloren“, machte der Trainer deutlich. Er ärgerte sich über die Vielzahl an technischen Fehlern, aber vor allem über die dicken Torchancen, die seine Schützlinge liegen ließen.

In der ersten Halbzeit hatten die 09-Damen, die wegen diverser Ausfälle noch Unterstützung aus der A-Jugend (Yenin Hidding, Jana Hein, Sina Hübenthal) und der zweiten Mannschaft (Anna Hericks) geholt hatten, erstmal weiche Knie. „Da waren die Spielerinnen nicht in ihrem Element“, stellte Oana fest. Immerhin setzen sich die Gäste mit 3:2, 4:3, 5:4 und 7:6 mehrfach an die Spitze, gerieten zur Pause mit 7:8 allerdings wieder ins Hintertreffen und fielen nach dem Seitenwechsel sogar auf 7:10 zurück.

Ein paar Wechsel brachten den nötigen Schwung und die 09-Damen liefen in der Abwehr nun richtig heiß. Das bescherte ihnen nicht nur fünf Minuten ohne Gegentreffer, sondern mit drei SCG-Toren in Folge auch den 11:11-Ausgleich. Nach zwei Siebenmetern für das TVE-Team zum 11:13 gelang es den Grevenerinnen jedoch nicht mehr, den Rückstand aufzuholen. Kurz vor Schluss wurde Kathalena Essers auch noch durch ihre dritte Zeitstrafe disqualifiziert. Dabei waren die 09-Damen bis zum Ende wirklich nah dran: Kim Kleimeier setzte mit ihrem Wurf aus der zweiten Reihe den Schlusspunkt zur knappen 14:15-Niederlage.

SC Greven 09 : Quadflieg, Hidding – Haxter (5/2), Austermann (3), Ortmeier (2), Lake (1), Suwelack (1), Essers (1), Kleimeier (1), Everwin, Hein, Militz, Hericks und Hübenthal.