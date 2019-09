Die C-Jugend des SC Greven 09 startete erfolgreich in die Vorrunde der Oberliga. Gegen Ibbenbüren legten die 09-Talente mit viel Elan los. Dank einer guten Abwehrleistung stand es zur Pause 18:8.

In der zweiten Hälfte lief es nicht mehr so glatt. Ibbenbüren konnte sich immer wieder gegen die 09-Abwehr durchsetzen und verkürzte auf 23:27. Am Ende reichte es dann aber trotzdem noch zu einem deutlichen und verdienten Sieg.

Kader SC Greven 09: Sophie Dübjohann, Sophia Reidegeld, Yara Diallo, Anne Schäfer, Mia Prinz, Marie Bader, Leonie Schlautmann, Jule Finke, Airat Ailerut, Emma Dolscheid, Annika Pfitzner und Louisa Reidegeld