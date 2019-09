Das Kräfteverhältnis innerhalb der Tennisgemeinde bei der DJK hat weiterhin Bestand. Die Vereinsmeisterschaften, die in der vergangenen Woche mit den Finals zu Ende gegangen sind, waren ein Spiegelbild des Vorjahres. Bei den Herren setzte sich mit Franz-Josef Becker durch. Bei den Frauen wiederholte mit Jana Ogrodowski eine starke Nachwuchsspielerin ihren Triumph aus dem vergangenen Jahr.

Auch wenn die Vereinsmeisterschaften, die sich traditionell an die Mannschaftsturniere anschließen und den Übergang in die Wintersaison markieren, sportlich keine Überraschungen boten, spannend waren sie trotzdem. Das war vor allem dem Umstand geschuldet, dass durch die Mischung quer durch den Verein die wildesten Spiel-Paarungen zustande kamen. Zwei Matches bestritt jeder Teilnehmer, zunächst in der A-, später in der B-Runde.

Die neue und alte Vereinsmeisterin, Jana Ogrodowski, bekam es diesmal mit Kathrin Lohmann zu tun. Im Duell Jugend gegen Routine brachte Kathrin Lohnmann ihre Vereinskollegin zwar mächtig ins Schwitzen, den deutlichen Erfolg von Jana Ogrodowski vermochte sie gleichwohl nicht zu verhinder.

Beim bekannten Final-Paar der Herren, wo sich Franz-Josef Becker und Sascha Kolodzey gegenüber standen, war es wie im Jahr zuvor spannend und aufregend. Gleichwohl brillierte hier der Senior mit seiner Routine und guten Technik gegen den pfiffigen Jungspunt.

Im B-Finale der Frauen setzte sich Corinna van Bömmel gegen Annegret Lang durch, bei den Herren war Michael Fitting im Duell mit Carsten Howest am Ende der strahlende Sieger.