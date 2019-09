Greven 09: Mit neuem Schwung an die Spitze

Philipp Wimber ist im Hochzeitsstress. In der kommenden Woche geben sich er und seine Svenja das Ja-Wort in der St. Martinus-Kirche. Anschließend steigt eine große Sause. Allem Trubel zum Trotz stellt der 36-Jährige wenige Tage vorher an ganz anderer Stelle entscheidende Weihen. Beim SC Greven 09, wo Wimber seit einem Jahr als Geschäftsführer fungiert, kandidiert ein neues Vorstandsteam. Und nach vierjähriger Vakanz auch wieder ein Vorsitzender. Wie er sich die Zukunft konkret vorstellt und wie wichtig ihm das Amt des ersten Vorsitzenden ist, erklärt Philipp Wimber im Gespräch mit Sven Thiele.

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung war von einer Satzungsänderung die Rede, um künftig auf die Position des Vorsitzenden zu verzichten. Warum sind Sie von dieser Idee abgerückt?

Wimber: Wir haben uns mit der Situation sehr kritisch auseinandergesetzt. Klar ist, es ist schwierig heute jemanden als Vorsitzenden zu finden. 09 ist ja nicht der einzige Verein, der aktuell das Problem hat. Unsere Idee war, die Satzung zu ändern und ein Team mit einem Vorstandssprecher zu schaffen. Schlussendlich hat sich aber doch noch jemand bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. Damit war das Thema im Vorstand durch.

Eine Entwicklung, die Sie begrüßen?

Wimber: Ich bin der Meinung, dass jede Firma und genauso jeder Verein einen Kopf und einen Ansprechpartner braucht, der die Richtung vorgibt. Trotzdem kann man viel im Team bewältigen.

Neben dem Vorsitzenden stehen fünf weitere Positionen im Vorstand zur Wahl. Steht dem SC Greven 09 ein personeller Umbruch bevor?

Wimber: Das würde ich so nicht sagen. Als Vorsitzender kandidiert jemand aus dem bisherigen Vorstand, jemand anders rückt nach, der bereits im vergangenen Jahr dabei war und ein Vorstandsmitglied scheidet aus und wird nachbesetzt. Dabei werden wir uns verjüngen.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so schwer war, jemanden für dieses Amt zu begeistern? Immerhin ist die Position seit 2015 vakant.

Wimber: Wenn ich mir den SC Greven 09 anschaue und überlege, wie er aufgestellt ist, kann ich es mir nicht erklären. Als allgemeines Problem wird immer wieder angeführt, dass der erste Vorsitzende Ansprechpartner für alles sein soll und wegen jeder Kleinigkeit angesprochen wird. Ich glaube, wenn der Verein gut strukturiert ist, hat jeder seine Aufgaben. Und genau über eine solche Struktur verfügt 09.

Liegt ein Grund auch in dem Risiko und dem Aufwand? Der SC Greven 09 bewirtschaftet die Schöneflieth in Eigenregie, Sportarten wie Fuß- und Handball sind ebenfalls mit erheblichem organisatorischem und finanziellen Aufwand verbunden.

Wimber: Wir haben einem Umsatz von 500 000 Euro. Das ist ein Volumen wie in einer Firma. Doch wenn man ein vernünftiges Team hinter sich hat, greift ein Rad in das andere.

Wie stellt sich die wirtschaftliche Situation des Vereins dar?

Wimber: Der Verein ist gut aufgestellt. Nur in der Bewirtschaftungsfrage der Schöneflieth drückt der Schuh.

Bei Ihrem Amtsantritt vor einem Jahr haben Sie sich das Thema der Bewirtschaftungsverträge auf die Fahnen geschrieben. Worum geht es dabei genau?

Wimber: Wir befinden uns gerade in den Verhandlungen mit der Stadt, den Vertrag aus dem Jahr 2002 finanziell anzupassen. Momentan nagen die Kosten enorm. Aufgrund der Kostensteigerungen laufen wir auf dem Zahnfleisch.

Wie weit sind die Verhandlungen gediehen?

Wimber: Wir haben uns mit allen vier Vereinen mit der Stadt an einen Tisch gesetzt, wobei die Bewirtschaftung im Moment wohl nur für die DJK und 09 in Frage kommt. Beide Vereine warten auf einen Vorschlag. Wie der neue Vertrag aussieht, steht aber noch in den Sternen, doch ich hoffe, dass alle Seiten sich einigen.

Warum binden Sie sich diese Verantwortung ans Bein?

Wimber: Ich bin von dem Modell überzeugt, weil wir in erster Linie die Stadt entlasten. Der Bewirtschaftungsvertrag sieht ja so aus, dass die Stadt Kosten ermittelt und davon 70 Prozent an den Verein weitergibt, der sich dann um die komplette Platzpflege kümmert. Für uns ist das wichtig, weil wir die Anlage dann so pflegen können, wie wir sie auch haben möchten. Ich behaupte, dass die Stadt das in diesem Umfang nicht kann.

Der Verein wünscht sich den Bau eines weiteren Kunstrasenplatzes. Wann erfüllt sich dieser Wunsch?

Wimber: Wir haben an die Stadt einen Antrag gerichtet mit der Bitte, knapp 450000 Euro freizugeben für einen weiteren Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage. Hinter dem Hauptplatz sollen so im kommenden Jahr zwei Jugendspielfelder entstehen.

Für die Sanierung de Anlage stehen dem Verein in diesem Jahr 100000 Euro zur Verfügung. Inweitweit he

Wimber: Die Mittel der Stadt helfen uns enorm weiter. Sie sind dafür angedacht, den Reparaturstau auf der Anlage und im Umkleidegebäude zu beheben. Dabei handelt es sich um eine neue Duschanlage, die Ausstattung des Flutlichtes auf dem Kunstrasenplatz mit LED-Technik und komplett neue Fugen im Umkleidegebäudes.

Sprechen wir zum Abschluss über den Sport. Stimmt der Eindruck, dass durchweg Zufriedenheit herrscht?

Wimber: Das ist so, ja.

Wo stehen die Fußballer zum Saisonende?

Wimber: Wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben und das nötige Quäntchen Glück haben, gehe ich davon aus, dass wir mit der ersten Mannschaft in der nächsten Saison Landesliga spielen. Dazu gehört aber auch, dass die Mannschaft mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt und Spieltag für Spieltag abarbeitet.

Wie sieht es im Handball aus?

Wimber: Die Situation dort sehe ich gaz ähnlich. Platz fünf in der Landesliga war sicherlich ein gutes Ergebnis. Mal schauen, ob man in dem Bereich Mittelfristig noch etwas Höheres anstrebt. Und auch in der Handballjugend sieht es super aus.