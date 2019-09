Die Ansprüche sind gestiegen bei der Reserve des SC Greven 09. Nach dem sechsten Spieltag ist das Team von Dirk Förstmann zwar immer noch ungeschlagen in der Kreisliga B, doch der Auswärtspunkt beim 1:1 in Münster stellte den 09-Coach nicht zufrieden. „Das sind zwei verschenkte Punkte“, erklärte Förtmann, der selbst nicht persönlich anwesend war, sich aber nach Spielschluss informiert hatte.

Die Gründe für das Remis waren dabei schnell aufgezählt. Die Grevener hatten das Spielgeschehen bei IKSV Münster zwar über weite Strecken bestimmt und sich etliche Chancen erarbeitet, aber der Ball wollte einfach nicht über die Torlinie.

Zudem mussten die Gäste lange in Unterzahl spielen, denn Sven Sterthaus hatte bereits im ersten Spielabschnitt die gelb/rote Karte gesehen. Nach dem 1:0 durch Timo Aymans gelang den Hausherren so in der 31. Minute der Ausgleich. Danach waren die Gäste zwar ständig am Drücker, mussten sich am Ende mit dem 1:1 begnügen.