Die Grevener Reiter haben an den vergangenen Wochenenden noch einmal alles gegeben, um die Außensaison erfolgreich zu beenden. Livana Incannella war mit Amigo in Münster-Sprakel am Start. Die beiden siegten in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. In einer Dressurreiterprüfung der Klasse L wurden die beiden Sechste. In einem E-Stilspringen belegten sie Platz neun.

Michelle Kammler war ebenfalls in Sprakel siegreich. Sie gewann ein L-Springen. Ebenfalls im Springsattel waren zwei Grevener Mannschaften erfolgreich. Fabian Kätker, Linda Stegemann, Imke Wiesmann und Fabian Werning siegten in einem Mannschafts-A**-Springen. Die zweite Grevener Mannschaft, für die Petra Leusmann, Marie Ahmann, Till Büning und Michelle Kammler ritten, belegte Platz drei. Imke Wiesmann sicherte sich hier den Sieg in der Einzelwertung. Linda Stegemann wurde Dritte, Till Büning belegte Platz sechs, gefolgt von Marie Ahmann auf Rang acht und Fabian Kätker auf dem neunten Platz.

Auch in der Dressur siegte eine Grevener Mannschaft. Nicole Finke, Lena Feldkamp, Petra Leusmann und Alexa Döhler gewannen eine Mannschafts-A-Dressur. Dana Rethmann sicherte sich zudem den Sieg in der Einzelwertung, Stefanie Epping wurde Vierte und Alexa Döhler belegte Platz sieben. Stefanie Epping konnte außerdem eine Dressurprüfung der Klasse L auf Kandare für sich entscheiden. Dana Rethmann platzierte sich mit La Bonita in der gleichen Prüfung an dritter Stelle.