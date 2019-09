Falken bauen die Serie aus

Das sieht mittlerweile richtig gut aus für die Fußballer des SC Falke Saerbeck. Der durchwachsene Start in die Saison ist mittlerweile vergessen, in Ladbergen setzte sich das Team von Holger Althaus mit 2:1 letztendlich verdient durch. Es war mittlerweile der vierte Sieg in Folge für die Falken, die sich in der Tabelle immer weiter nach vorne arbeiten.

Der SC Falke hatte das Heimrecht mit dem VfL getauscht, um den heimischen Rasenplatz für den Endspieltag im Kreispokal für die Juniorenteams am kommenden Donnerstag zu schonen. Doch auch auswärts hinterließen die Saerbecker einen gefestigten Eindruck. Sven Jaspert und Stefan Winkeljann erarbeiteten sich die ersten Chancen für die Gäste, doch das erste Tor in dieser Partie fiel auf der Gegenseite – 0:1 (30.). Bei diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit wussten die Gäste dann noch einmal Kohlen nachzulegen. Sie erarbeiteten sich nun einige Chancen, die Bemühungen wurden dann in der 60. Minute durch das 1:1 von Moritz Gilhaus belohnt. In der 83. Minute waren die Gäste dann erneut zur Stelle, diesmal traf Noah Baumert nach erneuter Vorarbeit von Dennis Teupen.

Diese knappe Führung brachten die Gäste aus Saerbeck dann mit Glück und Geschick über die Zeit. „Das war ein wichtiger Derbysieg für uns“, erklärte Holger Althaus nach dem Abpfiff.

Am kommenden Wochenende steht das nächste auf dem Programm. Die Falken gastieren in Dörenthe, die Partie wird bereits am Samstag ausgetragen. Der SC Dörenthe feiert an diesem Tag sein Oktoberfest, die Saerbecker freuen sich auf die Kirmes im Ort. Entsprechend dürften beide Teams mit dem entsprechenden Engagement zu Werke gehen.

Am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, findet auf dem Saerbecker Sportgelände den ganzen Tag über die Kreispokalendspiele in verschiedenen Altersklassen statt. Die Gastgeber hoffen natürlich auf einen guten Zuschauerzuspruch.