Der SC Falke Saerbeck ist in der Kreisliga A Tecklenburg schon ein Phänomen. Nach einem schwachen Start in die Saison hat sich das Team von Trainer Holger Althaus mittlerweile stabilisiert und eine kleine Serie gestartet. An diesem Wochenende – wer hätte das gedacht – können die Saerbecker sogar die Tabellenführung übernehmen.

Voraussetzung dafür ist ein Sieg biem SC Dörenthe. Die Chancen dazu stehen recht gut, obwohl Coach Holger Althaus in diesem Derby von einem echten Kampfspiel ausgeht. Doch wenn sein Team ähnlich engagiert und effektiv agiert wie zuletzt, könnte es durchaus sein, dass die Falken passend zur Kirmes in Saerbeck von ganz oben grüßen.

► Samstag, 13.30 Uhr, in Dörenthe