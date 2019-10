Was war denn da los? Zur Pause hatte es am vergangenen Wochenende noch 0:0 gestanden in der Partie zwischen dem SC Reckenfeld und Germania Hauenhorst 2. Dann aber drehten die Schützlinge von Thorben Zilske richtig auf und gewannen die Partie noch mit sage und schreibe 9:1. Zilske blieb am Ende bescheiden und meinte, im Gegensatz zur ersten Hälfte, die auch schon gut gewesen sei, hätte der SCR die Chancen halt besser genutzt. Da stellt sich die Frage, wann die Reckenfelder am Sonntag den Turbo zünden, wenn es zur SG Elte geht. Die Reckenfelder rechnen mit deutlich mehr Gegenwehr als zuletzt, wollen ihren Schwund aber nutzen, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu schieben.

► Sonntag, 15 Uhr, in Elte