Schade – da wäre mehr drin gewesen für den SC Reckenfeld. Die Elf von Thorben Zilske bot bei der SG Elte eine gute Leistung und hielt über 90 Minuten dagegen, am Ende stand aber eine 0:2-Niederlage.

In Elte entwickelte sich von Beginn an ein Kampfspiel, wobei die Gäste durchaus stabil wirkten und die robuste Gangart der Hausherren mitgingen. Nach 16 Minuten fiel dann nach einem Fehler im Spielaufbau das 1:0 für die SG Elte. Wenig später hatte der SC Reckenfeld durch einen Strafstoß die Chance zum Ausgleich, doch René Köster scheiterte am gut aufgelegten Keeper der heimischen SG.

Nach dem Wiederanpfiff hatte der SC Reckenfeld dann mehr vom Spiel und verpasste mehrfach die Gelegenheit, den Spielstand auszugleichen. In der 87. Minute fiel dann aber das Tor zum 0:2-Endstand, „Wir können auf dieser Leistung aufbauen. Ich bin trotz des Ergebnisses sehr zufrieden“, erklärte Thorben Zilske nach dem Abpfiff.