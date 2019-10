Kampf um den großen Coup in der Bezirksliga

Prickelnde Spannung, tolle Spiele und viele Tore in der Fußball-Bezirksliga. Einiges spricht dafür, dass dieses Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze bis zum Saisonende wohl andauern wird. Denn nach neun Spieltagen hat die Tabelle in der ersten überkreislichen Fußballliga gewiss schon Aussagekraft. So zeichnet sich ab, dass mit Greven 09, SV Burgsteinfurt, VfL Wolbeck, Ibbenbürener SV, Vorwärts Wettringen und TuS Recke gleich sechs Teams darauf schielen, den aktuellen Überraschungs-Spitzenreiter Borussia Münster vom Thron zu schießen.

Es ist bezeichnend für den bisherigen Saisonverlauf, dass es ausgerechnet Aufsteiger Borussia war, der dem SC Greven 09 am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage beigebracht hatte. „Das war sicherlich das bisherige Highlight für uns“, sagt Trainer Yannick Bauer zum jüngsten Coup. Zwar will er daraus nicht ableiten, dass sein Team nun plötzlich zum engsten Kreis der Titelkandidaten zu rechnen sei. „Aber wir spielen nicht darum, Siebter und Achter zu werden. Eine Platzierung unter den Top 5 sollte es am Saisonende schon sein.“

09-Trainer Andreas Sommer sieht die Entwicklung ganz entspannt. Große Überraschungen zeichnen sich seiner Einschätzung nach nicht ab. „Wir hätten uns am vergangenen Wochenende ein wenig absetzen können. Aber das ist uns ja nicht gelungen“, sagt er und kommt zu seiner grundsätzlichen Überzeugung, „dass man sich in dieser Liga keinerlei Ausrutscher erlauben darf.“

Wobei Sommer nahezu auf einer Wellenlänge mit Patrick Wensing liegt. „Dass mit Borussia Münster ein Aufsteiger vorne steht, ist erst einmal überraschend. Ansonsten aber ist fast alles so, wie zu erwarten war“, erläutert der Coach des FC Vorwärts Wettringen.

Oben mitmischen will auch der SV Burgsteinfurt, nachdem die Stemmerter in der vergangenen Saison als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation um den letzten freien Platz in der Landesliga gescheitert waren. „Ich bin froh, dass alle noch relativ eng beisammen sind“, verkündet SVB-Trainer Christoph Klein-Reesink. Angesichts einer langen Liste von verletzten Spielern geht es für seinen Club vornehmlich darum, sich in die Winterpause zu retten, ohne zu viel an Boden zu verlieren. „Ich war wohl einer der Wenigen, die vor Saisonbeginn auch Borussia Münster auf dem Zettel hatten. Von daher lag ich nicht komplett falsch“, sagt der Coach, der in 09, Recke, Wettringen und in seinem Team die weiteren Top-Favoriten sieht.

Aus diesem Kreis rekrutieren sich auch die Meisterschaftsanwärter von Heiko Becker. „Dass die Münsteraner kein normaler Aufsteiger sind, lässt sich schon daraus ableiten, wie sie durch die Kreisliga marschiert sind“, zollt der ISV-Coach dem Aufsteiger eine gehörige Portion Respekt. Den ganz großen Coup traut er dem Club aus dem Geistviertel indes noch nicht zu: „Für mich bleiben 09 und Burgsteinfurt die Top-Favoriten.“

Gleichwohl weiß auch Becker, dass die Teams aus dem Dunstkreis des Spitzenreiters keineswegs abzuschreiben sind. Ein anschauliches Beispiel dafür lieferte die vergangene Saison 2018/19, in der der spätere Meister und Aufsteiger SC Altenrheine erst am 30. Spieltag die Tabellenspitze übernommen hatte.

In vergleichbarer Lauerstellung wie zuletzt Altenrheine befindet sich der TuS Recke. Für den Club aus dem nördlichen Tecklenburger Land spricht, dass ihn keiner so richtig auf der Rechnung hat. Weshalb es sich für Marc Wiethölter geradezu anbietet, mit dieser Außenseiterrolle zu kokettieren: „Langfristig“, so der TuS-Trainer, „werden sich Greven, Burgsteinfurt und Borussia durchsetzen.“ Dann jedoch schiebt er Worte nach, die wie eine Kampfansage klingen: „Aber wenn am Ende keiner will, sind wir bereit.“