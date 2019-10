Albachten – die zweite. . .

Und wieder geht es gegen Albachten. Die Fußballer des SC Greven 09 haben am heutigen Donnerstag beste Chancen, die vierte Runde im Krombacher-Pokal zu erreichen. Diese Gelegenheit will die Mannschaft von Andreas Sommer natürlich ergreifen. Es ist das zweite Pflichtspiel in Folge gegen das Team aus Albachten.

In der Meisterschaft wurden die heutigen Gäste quasi Opfer der kleinen Grevener Krise. Da die Mannschaft von Musi Sommer in den vergangenen Wochen einen alles andere als souveränen Eindruck hinterlassen hatte – negativer Höhepunkt war die Pleite gegen die SG Telgte – trat das 09-Team am letzten Spieltag äußerst konzentriert und engagiert in Albachten auf und sicherte sich absolut verdient drei Punkte. Mit dem 4:2 kehrten die 09-er gleichzeitig an die Tabellenspitze zurück.

Nun gilt es, auch im Pokal die Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Andreas Sommer und sein Trainerkollege Uli Peppenhorst dürften die Chance nutzen, auch denjenigen Akteuren Spielpraxis zu vermitteln, die zuletzt vermehrt auf der Bank Platz nehmen mussten. Was in den letzten Pokalspielen übrigens kein großes Problem darstellte, denn die 09-er boten dabei ausnahmslos sehr gute Leistungen.

In der ersten Runde hatte sich der SC Greven 09 mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen den SV Herbern durchgesetzt. In Runde zwei gab es ein 4:3 gegen den VfL Senden. Nun also die Partie gegen den Liga-Konkurrenten.

Nach der dritten Pokalrunde geht der Blick wieder in Richtung Meisterschaft. Am Sonntag wollen die Grevener die Tabellenführung in der Bezirksliga gegen Cheruskia Laggenbeck verteidigen.

► Donnerstag, 19.30 Uhr, dritte Pokalrunde gegen Concordia Albachten