Es läuft bei den Fußballern von BG Gimbte. Spätestens nach dem 3:1 gegen den TuS Altenberge sind die Grujic-Schützlinge zurück im Kampf um den Titel. Allerdings dürfen die Blau-Gelben jetzt nicht nachlassen und müssen vielmehr fleißig punkten, um den Rückstand auf den Ersten aus Gievenbeck weiter zu verkürzen. Eine gute Gelegenheit gibt es bereits heute, denn die Gimbter Fußballer gastieren bei Klub Mladost.

Und bei allem Respekt – beim aktuellen 14. der Tabelle ist ein Sieg auch Pflicht. Die Hausherren haben erst zwei Siege auf dem Konto und stecken in Abstiegsgefahr. Auf der anderen Seite sind die Gimbter eindeutig im Aufschwung. Die zuletzt gute Bilanz soll nun weiter ausgebaut werden.

Nach der Partie bei Klub Mladost geht es am kommenden Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Dann geht es zum Tabellenvorletzten Germania Mauritz 2. Auch in dieser Begegnung sollten keine Zweigel daran aufkommen, wer den Platz am Ende als Sieger verlässt.

► Donnerstag, 19.45 Uhr, bei Klub Mladost

► Sonntag, 12.45 Uhr, bei Germania Mauritz