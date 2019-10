Drei-Gänge-Menü ohne Chefkoch

Als in der Schöneflieth der späte Abpfiff ertönt, um 21.26 Uhr, denkt Andreas Sommer vermutlich schon ans Frühstück. Denn alle Jahre wieder im Herbst avanciert der Chefcoach zum Chefkoch, auf der schönen Insel Ameland, wo „Musi“ mithilft, das 09-Ferienlager zu verköstigen. Freilich serviert auch seine daheim gebliebene Mannschaft am Donnerstagabend keine Schonkost: Während der Übungsleiter in holländischen Töpfen rührt, kredenzt Greven 09 ein Drei-Gänge-Menü, schlägt Concordia Albachten 3:0 (2:0) – und zieht ins Kreispokal-Viertelfinale ein. Das schmeckt wiederum Uli Peppenhorst, Sommers Co: „Das war ein engagierter Auftritt.“

Raus aus der Küche, rein ins Spiel: Die Aktiven kennen sich bestens, vor Wochenfrist gewann 09 einen stürmischen Bezirksliga-Kick in Albachten mit 4:2 – heute müssen alle Beteiligten offenbar erst mal die eigenen Kollegen kennenlernen: Hier wie dort haben Missverständnisse zunächst Hochkonjunktur. Eins davon brockt den Gastgebern fast den Rückstand ein (22.): Der von seinen Vorderleuten in Not gebrachte Keeper Luca Dömer mit einem Harakiri-Rettungsversuch, zum Gegner, der schickt die Murmel aus 35 Metern auf die Reise, uuuuund – kein Tor.

Für die Hausherren probieren es derweil Dominic Wessels (18.), Emre Kücükosman (27.) – und Vargin Der. Jener erst mit einem geradezu spektakulären Fehlschuss (20.), dafür dann mit einem Talent für die Schwierigen: super Körpertäuschung auf engstem Raum, cooler Abschluss – 1:0 (35.). Großartig aber auch der vorausgegangene Chipball von Jonas Rüschenschulte.

Urplötzlich befindet sich die Partie in ihrer Knackphase: Da kommt 09 schon wieder, Bernd Lakenbrink flankt, Nic Kriwet vollstreckt zum Zweiten (37.). „Ein Doppelschlag kurz vor der Pause“, analysiert Peppenhorst, „das ist natürlich ein perfekter Spielverlauf.“

Zweite Halbzeit – und auch die beginnt mit einem Volltreffer: Blattschuss für den ausgezeichneten Referee Julius Hofmann. Schiedsrichterball gibt’s für sowas seit der jüngsten Regelreform: Das alte Bonmot „Schiri is‘ Luft“ war, physikalisch betrachtet, allerdings auch sehr ambitioniert – selten wurde das so deutlich wie hier.

Ja, und sonst so? Albachtens Drangphase inklusive einer direkten Ecke auf die Latte (52.) bleibt ein kurzes Vergnügen. Stattdessen fällt dem eingewechselten Thomas Brüning noch einer vor die Füße (89.) – 3:0, Viertelfinale. Und jetzt ab ins Bett.