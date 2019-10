Sonntagnachmittag war nicht in Erfahrung zu bringen, ob Mattis Potthoffs Führungstreffer gegen Hopsten das schnellste Saerbecker Tor ever war. Fest steht: In jedem Fall war es ein ganz besonders schnelles. Eines, das das Zeug dazu hat, in der Saerbecker Vereinsgeschichte einen Platz zu finden. Auch deshalb, weil es überdies schön anzusehen war. Und den Auftakt bot zu einem rundum gelungenen Heimspielauftritt, an dessen Ende ein 4:0 gegen Hopsten stand.

Doch zurück zum Beginn. Pünktlich um 15 Uhr brachten die Saerbecker Fußballer den Ball ins Rollen und den Anstoß geradewegs vor das Hopstener Tor. Gerade einmal zwölf Sekunden waren verstrichen, da landete ein Abpraller auf dem Fuß von Mattis Potthoff. Saerbecks Kapitän fackelte nicht lang, nahm das Spielgerät volley und beförderte es unhaltbar aus gut und gerne 16 Metern ins Gehäuse. „Sehenswert“, schwärmte später nicht nur Holger Althaus.

In der Folge besaß Saerbecks Trainer Zeit durchzuschnaufen. Das lag zum einen an einer längeren Verletzungsunterbrechung, in deren Folge Hopstens Keeper nicht mehr mitwirken konnte, zum anderen ließen es seine Spieler nach ihrem Raketenstart etwas ruhiger angehen.

Das änderte sich jedoch nach dem Seitenwechsel schlagartig. Kaum aus der Pause zurück erhöhte Felix Steuter auf 2:0. Ganz so schnell wie zuvor sein Mannschaftskollege war Saerbecks Torjäger vom Dienst jedoch nicht. Er ließ auf der Uhr zwei Minuten verstreichen, bevor er seine Gegenspieler im Strafraum austanzte und am Gäste-Keeper vorbei ins Netz einschob.

Spätestens letzt ließen sich die Saerbecker in der Vorwärtsbewegung nicht mehr stoppen. Während die Hopstener von Minute zu Minute abbauten, tauchten Steuter, der sehr agile Potthoff, Teupen, Stallfort und Co immer wieder brandgefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Allerdings verpassten sie es auch, das Ergebnis schneller in die Höhe zu schrauben. Das vielleicht einzige Saerbecker Manko an diesem Tag. Aus dem Mund von Holger Althaus klang das so: „Es fehlt mir die Gier nach Toren.“ Erst in der 77. Minute hatte Felix Schürmann ein Einsehen. Er traf zum überfälligen 3:0. Den Schlusspunkt setzte der bis dahin glücklose Marius Stallfort (80.)