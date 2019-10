Der SC Reckenfeld befindet sich nach wie vor in einem spannenden Entwicklungsprozess. Auf Trainer Thorben Zilske wartet in den kommenden Wochen und Monaten noch eine Menge Arbeit, aber mitunter sind die Reckenfelder bereits in der Lage, die Früchte zu ernten. Am vergangenen Wochenende feierte der SCR einen durchaus beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Gellendorf.

Am nächsten Spieltag wartet nun ein großes Kaliber auf die SCR-Fußballer. Bei der Reserve des SC Altenrheine dürften die Trauben hochhängen. Dennoch wollen die Zilske-Schützlinge auch beim Tabellenvierten alles daransetzen, weitere Punkte auf der Habenseite zu verbuchen.

► Sonntag, 12.30 Uhr, in Altenrheine.