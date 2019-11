„Wir haben in der ersten Halbzeit viel zu ängstlich gespielt.“ Für 09-Trainer Fabian Kurney war das ein wesentlicher Grund dafür, dass die B-Junionren in der Landesliga gegen den SV Rödinghausen 1:3 (0:2) verloren haben. „Unser Matchplan ist einfach nicht aufgegangen.“ Die Gäste markierten in der 3. und 13. Minute zwei Tore, „die genau dem Spielverlauf entsprachen.“

Erst danach fand die Heimmannschaft besser ins Spiel. Bis zum Pausenpfiff erspielten sich die Gastgeber noch verschiedene Chancen – leider ohne zählbares Ergebnis.

Nach dem Pausentee sah Kurney ein ganz anderes Team. Jeder Akteur ging engagiert zur Sache, Räume wurden zugestellt, Rödinghausen über gut 20 Minuten in der eigenen Hälfte eingeschnürt. „Wir haben in dieser Phase stark gespielt“. lobte Kurney seine Elf. Volcan Sönmez erzielte nach 48 Minuten den Anschlusstreffer.

Weitere Chancen folgten im Minutentakt. „Aber in der Lage, in der wir sind, geht manch ein Ball einfach nicht rein.“ Wenige Zentimeter vorbei, Kopfball frei stehend direkt in die Arme des Torwarts oder eine strittige Abseitsentscheidung. Die Folge: der letzte Punch fehlte einfach. Rödinghausen konnte sich langsam befreien und konterte die 09-Abwehr zum 1:3 aus.

Am Sonntag reist das Kurney-Team nach Bielefeld. „Das Auftreten des Teams ist schon sehr unterschiedlich - wie eine Wundertüte. Vielleicht geht ja was für uns“, will der Trainer die positiven Aspekte aus dem Rödinghausen-Spiel mitnehmen -– und anders nutzen.