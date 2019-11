Dass es mehr Selters als Sekt gab – nun, das dürfte ausgerechnet im Salvus-Stadion (!) niemanden überrascht haben. Nein, das war über weite Strecken kein Festtags-Fußball, den Greven 09 und die SpVg Emsdetten gestern spielten – ein prickeliges Derby aber allemal. Nach Andreas Sommers Geschmack perlte es im Abgang sogar ein bisschen zu sehr: „So viel Spannung hätte ich persönlich nicht gebraucht.“ Doch noch während er an seine Elf diesen Verbesserungsvorschlag fürs nächste Mal richtete, notierte er eben auch das Wesentliche: einen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg nämlich, mit dem der SC 09 ganz oben bleibt in der Bezirksliga.

Daran schienen anfangs übrigens so recht gar keine Zweifel aufzukommen. Die Nullneuner gingen nach 23 Minuten in Front: Der hünenhafte Bernd Lakenbrink da mit einem Kopfballtor, so wuchtig, dass irgendwo in Hamburg Uwe Seeler und Horst Hrubesch vermutlich vor lauter Rührung in Tränen ausgebrochen sind. Im Ernst: „Das sieht schon immer ein bisschen lustig aus, wenn der Bernd köpft“, flachst Sommer. Lakenbrink wird den Spott mutmaßlich aushalten können.

Etwas handelsüblicher jedenfalls kam der zweite Grevener Treffer daher: Patrick Fechtel steckte auf Nic Kriwet durch, der im Eins-gegen-Eins einschob (53.).

Darüber hinaus sah Sommer allerdings auch – Salvus hin, Salvus her – dass nicht alles flüssig lief beim Primus: Das 1:2 (68.) läutete sogar eine richtig kribbelige Schlussphase ein – in der sich die Hausherren aber selbst schwächten: Glatt Rot für einen Ellbogenschlag (87.). Nur einmal musste 09-Keeper Luca Dömer so noch retten – der knappe Vorsprung hielt.