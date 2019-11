Klar, verlieren ist immer irgendwie Käse – aber: „Wer so auftritt wie wir heute, kann erhobenen Hauptes nach Hause gehen“, meint Thorben Zilske. Und während der Trainer eben dort am späten Sonntagnachmittag bereits weilte, blieben seine Jungs noch am Sportplatz – wo ein treuer Zuschauer ihnen eine Kiste Pils spendiert hatte. Und das trotz dieser 0:2-Niederlage gegen GW Rheine. Eine noble Geste, die zeigte, wie viele Sympathien die junge Ortsteil-Truppe sich bei den Fans erspielt hatte. Mit der Extraportion Mumm hielt der SCR dagegen – und nur einmal nicht dicht, als ein Traumschuss des Tabellenzweiten im Knick einschlug (17.). Ansonsten hatte die Zilske-Elf einen starken Tim Vallandi im Kasten, hier und da ein wenig Glück – jedoch auch ihrerseits Chancen: Kevin Strotmann, Andy Wagner und Cedric Bödecker scheiterten knapp, ehe GW mit dem 0:2 (77.) denn doch alles fix machte.