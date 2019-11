Mit Aufstellungsproblemen reisen die Tischtennisherren des Verbandsligisten DJK Blau-Weiß Greven am Samstag nach Herten zum abstiegsbedrohten SuS Bertlich.

Die Gastgeber haben erst vier Punkte auf ihrem Konto, mussten aber häufig in knappe Niederlagen einwilligen – jeweils 6:9 gegen den Spitzenreiter Rheine und den Tabellenzweiten TTC Münster) – was zeigt, dass sie durchaus Potenzial für die Liga haben. Mit Christian Entz verfügen sie zudem über einen herausragenden Spitzenspieler, der eine ganz starke Saison spielt.

Da die DJKler aber, neben Milan Heidkamp, der erst zum letzten Spiel der Hinrunde wieder zum Einsatz kommen wird, auch noch auf Sinan Incegoz verzichten müssen, steht eine schwierige Auswärtsaufgabe bevor. Da Bertlich häufig nicht die bestmögliche Formation zur Verfügung hatte, hoffen die Blau-Weißen, dass auch die Gastgeber personell improvisieren müssen.

Dringend punkten will Rajeevan Sithamparanathan, der bislang noch nicht genügend positive Ergebnisse gesammelt hat. Kann er seine Trainingsleistungen umsetzen, sollte da aber noch was möglich sein.

Für die beiden fehlenden Kräfte kommen Torsten Radke (5. Einsatz) und erstmals in dieser Spielzeit der 21-jährige Roman Lakenbrink zum Einsatz. Er konnte zuletzt in den Spielen der zweiten Mannschaft überzeugen und will nun der Ersten helfen, aus Bertlich etwas Zählbares mitzunehmen.

Die Aufstellung: 1. Max Haddick; 2. Stephan Bothe;

3. Matthias Kaltmeier; 4. Rajeevan Sithamparanathan; 5. Torsten Radke; 6. Roman Lakenbrink.

► Samstag, 18.30 Uhr Turnhalle Barbaraschule, Wallstraße