Die weibliche A-Jugend des SC Greven 09 hat 21:26 (13:9) in der Oberliga-Vorrunde gegen Vorwärts Wettringen verloren.

Die 09erinnen waren nur mit nur acht Spielerinnen nach Wettringen gefahren. Zudem verletzte sich Juliane Post noch in der ersten Halbzeit und konnte nicht mehr mitwirken. Die Konsequenz: Trainerin Anet Sander konnte nicht mehr wechseln.

Zur großen Überraschung der mitgereisten Fans bestimmten die Grevenerinnen dennoch über weite Strecken das Spiel. Sie agierten aus einer sehr konsequenten 6:0-Abwehr heraus und machten es Wettringen schwer, zu eigenen und erst recht zu schnellen Torerfolgen zu kommen. Greven setzte sich bis zur Pause verdient auf 9:13 ab.

Die 09-Mannschaft erspielte sich unter der Regie Sina Hübenthal, die selbst neun Tore warf, auch weiterhin immer wieder gute Möglichkeiten. Letztlich musste das Sander-Team den körperlichen Anstrengungen infolge fehlender Wechselmöglichkeiten Tribut zollen, während Wettringen mit voller Bank immer wieder auf frische Kräfte zurückgreifen konnte.

In der 55. Minute übernahmen die Gastgeberinnen erstmals die Führung, die sie letztlich zu einem Fünf-Tore-Sieg auf 26:21 ausbauten. Anet Sander lobte ihr Team, dass nicht aufgesteckt habe und eigentlich als Sieger das Feld hätte verlassen müssen. Die Einstellung macht Mut für die folgende Begegnungen gegen Everswinkel am Sonntag in der Rönnehalle.