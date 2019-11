Falke Saerbeck hat das vorgezogene Spiel gegen Teuto Riesenbeck mit 2:0 (0:0) gewonnen. „Ein verdienter Erfolg für uns“, betont Falke-Trainer Holger Althaus. In der ersten Hälfte war die Partie eher ausgeglichen, teilweise hatte Teuto sogar Vorteile. Nach dem Führungstor durch Mattis Potthoff in der 52. Minute übernahm Falke die Kontrolle. „Wir haben etwas mehr Siegeswillen gezeigt“, stellt Althaus fest.

Einen Angriff über Dennis Teupen, der auf Moritz Gilhaus passte, der den Ball dann Potthoff so servierte, dass dieser die Kugel nur noch einschieben musste. Auch beim zweiten Treffer in der 68. Minute erkämpfte sich Falke den Ball, obwohl Teuto im Spielaufbau war. Felix Steuter veredelte die so entstandene Chance zum 2:0-Endstand.

Althaus machte seiner Mannschaft ein Kompliment. Diese habe kurzfristig die Idee gehabt, auf das Heimrecht zu verzichten, da in Saerbeck wohl nicht hätte gespielt werden können. „Die wollten einfach spielen“.

Am Sonntag tritt Falke beim SV Dickenberg an. „Da wird höchste Konzentration gefordert sein, da die Dickenberger im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt brauchen“, appelliert Althaus. Auch wenn die Elf von Dirk Sterthaus zu Hause erst drei Punkte eingefahren habe, „müssen solche Spiele erst mal gespielt und dann gewonnen werden“, geht Althaus nicht davon aus, dass die Begegnung ein Selbstläufer wird. „Aber wenn wir so auftreten wie in den vergangenen Partien, dürften wir die Punkte mitnehmen.“ Per ­sonell steht der gleiche Kader zur Verfügung wie gegen Riesenbeck.► Sonntag, 14.30 Uhr, Waldstadion