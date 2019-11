Zum Hinrundenabschluss am ersten Advent empfangen die Tischtennisherren des Verbandsligisten DJK Blau-Weiß Greven den Tabellendritten, TTV Metelen.

In der vergangenen Saison gelangen den DJKlern überraschend zwei Siege, doch in dieser Saison läuft es bei den Gästen deutlich besser. Mit den beiden Polen David Ciosik und Matthäus Ksiazczyk haben sich die Gäste im oberen Tabellendrittel festgesetzt und – bei nur fünf Minuspunkten – durchaus noch Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen.

Ähnlich wie die Blau-Weißen können die Metelener nicht immer auf ihre beste Sechs zurückgreifen, doch zuletzt fünf Siege in Folge zeigen, dass sie zum Hinrundenausklang offensichtlich in bester Form sind.

Aber auch die DJK – wenn teilweise auch mühsam erkämpft – hat vier Partien hintereinander nicht verloren, davon allerdings dreimal unentschieden gespielt.

Nichtsdestotrotz will das Team um den in letzter Zeit sehr stark aufspielenden Max Haddick auch in der Begegnung mit dem TTV etwas Zählbares holen. Da das Team endlich wieder einmal auf Milan Heidkamp zurückgreifen kann, sollten die Gastgeber auch im mittleren Mannschaftsteil gegen die starken Gäste mithalten und das ausgeglichen gestalten können.

Am Ende werden wohl die Doppel und der untere Mannschaftsteil die Entscheidung über Sieg, Niederlage oder Unentschieden bringen. Sinan Incegoz und Rajeevan Sithamparanathan waren allerdings in den letzten Wochen wenig konstant. Was aktuell wie geht, wird sich am Spieltag entscheiden. In Normalform sind sie allerdings auch für Punkte gut.

Die Aufstellung der DJK:

1. Max Haddick; 2. Stephan Bothe; 3.Milan Heidkamp; 4. Matthias Kaltmeier; 5. Sinan Incegoz; 6. Rajeevan Sithamparanathan

Natürlich setzen die DJKler auch im letzten Heimspiel des Jahres wieder auf lautstarke Unterstützung durch ein möglichst großes Publikum.

► Sonntag, 11 Uhr, Emssporthalle