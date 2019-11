„Kein anderer Verein in Greven hat Mitglieder, die ihm so lange die Treue gehalten haben“. Karl-Heinz Gritzka, Vorsitzender des Ehrenrats von Greven 09, hatte sich genau erkundigt. Schließlich waren er und andere Gäste ins CMS-Wohnstift gekommen, um zwei verdiente 09-Urgesteine zu ehren. Josef „Öppe“ Winninghoff ist seit 85 Jahren Mitglied bei 09, Bernhard Berlage seit 80 Jahren.

Zunächst mal könne ein Verein nicht oft genug danke sagen, wenn er so treue Mitglieder habe. Zum anderen sei jeder aufgerufen, sich die beiden zum Vorbild zu nehmen, führte Gritzka aus. Dann erinnerte an die Verdienste der Jubilare. Josef Winninghoff trat 1934 in den Verein ein und spielte von der D- bis zur A-Jugend Fußball. „Seine eigentliche Leidenschaft war aber die Leichtathletik“, sagte Gritzka. Winninghoff war im Alter von 14 Jahren Westdeutscher Meister im Hochsprung. Auch über die 100- Meter und im Weitsprung habe er zu den besten gezählt. Der Zweite Weltkrieg beendete eine möglicherweise vielversprechende weitere Sportkarriere. „Öppe“ Winninghoff war bis 1995 Wirt des Vereinslokals der 09er. Gritzka betonte, er erinnere sich an viele große Versammlungen in dem Lokal an der Martinistraße.

Bernhard Berlage ist seit 1939 Mitglieder bei 09. Er war Torwart der Seniorenmannschaft und erster Torwart der 1959 gegründeten Altherrenmannschaft. Daneben war er viele Jahre Geschäftsführer der neuen Abteilung. Ein weiteres Hoby: Berlage spielte Rechtsaußen im Feldhandball. Die Jubilare erhielten Dankesurkunden sowie einen 09-Schal.