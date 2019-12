Eigentlich hat BG Gimbte am Sonntag sogar zwölf Tore geschossen. Denn: „Die zwei Gegentreffer haben wir uns im Prinzip auch selber reingehauen“, erzählte Trainer Dragan Grujic. Verständlicherweise war der Mann zu derlei Scherzen aufgelegt – weil so ein 10:2 (2:1) auswärts bei Westfalia Kinderhaus III ja immer noch wunderbar klingt. Zumal sich eine noch wunderbarere Geschichte zutrug auf der Großen Wiese in Münsters Norden.

Da gab‘s nämlich das Comeback des Fabian Rink: Anderthalb Jahre (!) lang hatte der Mittelfeld-Stratege Rücken, nun brachte Grujic ihn wieder. Und: Gleich mit seinem ersten Kontakt schweißte er ein – zum 8:2 in der 80. Minute. Und die Anzahl der Rink‘schen Ballberührungen war noch nicht zweistellig, da markierte er auch noch kurzerhand den Endstand (90.).

Bis zu jener Phase, in der die Gastgeber völlig zusammenbrachen, gestaltete sich der Gimbter Weg allerdings mitunter beschwerlich: Nach einer Viertelstunde lag die Schlage-Elf sogar hinten, als sie kollektiv darauf verzichtete, eine Flanke zu klären.

Zum Glück jedoch hatte die blau-gelbe Offensiv-Abteilung auch einen guten Tag: Sowohl Yusuf Yuvarlak (26./57./79.) als auch Adam Kozakowski (31./65./74.) schafften einen Dreierpack.

Ein Tor ging auch auf den Deckel von Adams Bruder Artur, der bekanntlich auf Torwart umgeschult hat – und in der 55. Minute ausnahmsweise nicht ganz im Bilde war. So fiel das zwischenzeitliche 2:2.

Doch der Fauxpas wirkte sich nicht aus: Dario Kemper (64.) und Julian Möller (84.) erzielten die übrigen Gimbter Kisten.