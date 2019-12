Als schon gar keiner mehr damit rechnet, kommt der SC Reckenfeld noch mal: 87. Minute, und plötzlich steht Nico Glanemann völlig allein am Elferpunkt. Wundert sich sichtlich. Lupft dann. Trifft! Und es ist? Ergebniskosmetik, mehr nicht. Nichts weiter als der 3:7-Endstand gegen den SV Burgsteinfurt III. Und irgendwie doch ein kleines bisschen besonders: Der letzte Blitz eines Torgewitters beim ersten Heimspiel im jüngst eröffneten Schmuckkästchen am Wittlerdamm – wenigstens die Zugabe dieser Premiere führen die neuen Platzherren auf.

Ansonsten begeistert eher die frische Requisite: bei Sauwetter am zweiten Advent, da wäre dieser Kick früher vermutlich auf kurz nach Ostern verschoben werden. Jetzt aber ist, fußballerisch betrachtet, 365 Tage lang Sommer im Ortsteil. Dem hellgrünen Kunstrasen sei Dank. In dessen Umgebung übrigens sofort ein W-Lan-Netz aufploppt – in Reckenfeld (!), der gefürchteten Todeszone jeder Internetverbindung. Vielleicht auch deshalb volle Hütte. „Einfach top hier!“, frohlockt der treue SCR-Fanclub. Womit? Mit Recht! Total beeindruckend, was der Verein da aus dem Hut gezaubert hat!

Nur das Spiel stört etwas. Der erste Treffer, das Tor fürs Geschichtsalbum also – es ist nicht den Gastgebern vergönnt: Der SVB nutzt das erste schwarz-weiße Missverständnis sofort aus (3.). „Wir hatten aber auch mehrere gute Phasen“, notiert Trainer Thorben Zilske. Und das stimmt: Glanemann gelingt nach René Kösters‘ Steckpass der schnelle Ausgleich (7.), Lukas Pfeifer mit einem Rambo-Kopfball (25.) der 2:3-Anschluss. Die Steinfurter Treffer zum 2:4 (53.) und 2:5 (79.) fallen jeweils in Reckenfelder Drangperioden hinein – erst danach geht‘s so richtig dahin aus SCR-Sicht. Mit den Gegentoren sechs und sieben (81./85.), die offenlegen, was Zilske wohl längst weiß: Während die Offensive positive Ansätze zeigt, gleicht die Rückwärtsbewegung einem Weihnachtsmarktbummel. Aber sie haben ja jetzt viel Zeit, um vieles besser zu machen. Winterpause, im schmucken Vereinsheim leuchtet der Christbaum. Na dann mal frohes Fest.