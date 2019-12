Knoten platzt bei der C1

Mittelfristig zahlt sich eine gute Trainingsarbeit eben doch aus – es braucht manchmal halt nur die passende Portion Geduld. Diese Erfahrung machten am Wochenende die C-Junioren-Fußballer des SC Greven 09. Hatte das Team um Trainer Lucas Leiper vor Wochenfrist trotz guter Leistung noch eine bittere Pille gegen den FC Gievenbeck schlucken müssen, wurden die guten Ansätze nun endlich belohnt. Mit 2:1 (1:0) setzten sich die Grevener gegen den SC Preußen Münster 2 verdient durch.

„Das haben sich die Jungs verdient. Spielerisch war das wieder eine gute Leistung. Wir haben an die Partie gegen Gievenbeck angeknüpft und diesmal auch die Punkte geholt“, freute sich der 09-Coach nach dem Abpfiff. Der ambitionierte Gast aus Münster wurde von Beginn an stark unter Druck gesetzt, zudem ließen die Gastgeber kaum Torchancen zu. Auf der anderen Seite gelang Moritz Müller dann das verdiente 1:0.

Nach dem Wiederanpfiff erwischten die Hausherren dann eine durchwachsene Phase und kassierten folgerichtig nach einer Ecke auch das 1:1, doch durch diesen Treffer ließen sich die 09-er nicht aus der Ruhe bringen. Nach einem Foul an Moritz Müller war es dann Michel Glosing, der per Elfmeter zum 2:1 traf.

Danach brachten die Grevener das Ergebnis geschickt über die Zeit und gewannen schließlich mit 2:1. Am kommenden Wochenende geht es vor der Winterpause noch gegen den SC Münster 08 – die Grevener hoffen erneut auf ein Erfolgserlebnis.

Richtig hatten sich auch die B-Junioren auswärts beim Delbrücker SC präsentiert. Zur Pause stand es beim Schlusslicht noch 1:1, doch die Gäste aus Greven zeigten Nervenstärke und trafen nach der Pause noch doppelt. Dabei hielten sie auch die Hoffnungen auf den Klassenerhalt wach. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt vier Punkte. Am kommenden Sonntag um 11 Uhr geht es gegen den VfL Theesen. Die Chancen auf einen erneuten Sieg stehen nicht schlecht.

Die D-Junioren wirkten am vergangenen Wochenende dagegen ein wenig überfordert im Spiel gegen den Tabellenersten SC Preußen Münster. Zur Pause lagen die Grevener mit 0:2 zurück, am Ende hieß es 0:7. Nun heißt es: Mund abwischen. Im Februar kommenden Jahres geht es für die D1 in Haltern weiter.