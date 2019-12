Neuer Modus – spannende Duelle in Saerbeck

Spannende Duelle, zum Teil zwischen Ortsrivalen, Neuerungen im Modus und auch neue Spielorte – das alles waren die Ergebnisse der Auslosung der Fußball-Hallenkreismeisterschaften (HKM).

Was wie im vergangenen Jahr bleibt, da waren sich alle Beteiligten einig, ist der Austragungsort der Endrunde der Frauen sowie der Zwischen- und Endrunde der Männer. Diese Spiele werden am Freitag, 27. Dezember, und am Samstag, 28. Dezember, in der Ibbenbürener Halle Ost ausgetragen.

Kurzfristig mussten die HKM im vergangenen Jahr von der Kreissporthalle in die Halle Ost verlegt werden, was sich als Glücksgriff erwies. „Mit der Halle Ost sind wir zu den Wurzeln zurückgekehrt“, sagte der Kreisvorsitzende Helmut Hettwer. „Die Stimmung dort war toll.“

Neu ist die Tatsache, dass die Vorrunde der Männer an drei Terminen in drei Orten ausgespielt wird. Es gehen jeweils zwei Gruppen zu je fünf Teams an den Start. Neue Austragungsorte sind Saerbeck am 14. Dezember (Beginn 13 Uhr) und Ladbergen am 21. Dezember (Beginn 14 Uhr). „Die beiden haben sich beworben“, so Helmut Hettwer. Dritter Austragungsort ist Laggenbeck am 15. Dezember (Beginn 13 Uhr).

Sechs Gruppen à fünf Mannschaften macht 30 Männerteams, die in der Vorrunde am Start sind. Fehlt also eine. Und das ist Ausrichter ISV, der – und auch das ist neu – für die Zwischenrunde in der Halle Ost gesetzt ist. Dass die ISV als Hausherr wieder den Zuschlag für die Ausrichtung bekommen hat, ist sozusagen auch ein Dankeschön für das vergangene Jahr, in dem die Ibbenbürener „uns sehr geholfen haben“, wie Helmut Hettwer sagt. Nicht immer aber müsse die ISV auch Ausrichter in der Halle Ost sein, das könne auch mal ein anderer Verein sein.

Aus den sechs Vorrundengruppen werden sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die drei besten Dritten für die Zwischenrunde qualifizieren, so Helmut Hettwer zum neuen Modus der HKM. Und er ist überzeugt, dass die Neuerungen greifen: „Das wird funktionieren.“