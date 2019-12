Allen Widrigkeiten zum Trotz: Den Nachwuchsturnerinnen vom TVE Greven und ihrem Trainer Volker Dietz gelang am vergangenen Wochenende der Aufstieg in die Münsterlandliga. Mit Platz zwei in der entscheidenden Relegation merzte die zweite Mannschaft zugleich die Scharte des vergangenen Jahres aus, als ihr vor heimischen Publikum dieser Erfolg versagt geblieben war. Dass die Ergebnisse an den vier Geräten diesmal ausreichten, war auch dem Mitwirken einer Turnerin geschuldet, die das TVE-Team schon gar nicht mehr auf seiner Rechnung hatte: Inger Reitenbach, vom Gerätturnen zur Leichtathletik gewechselt, sprang kurzerhand für diesen einen Wettkampf ein und unterstützte ihre alten Mannschaft tatkräftig auf dem Weg in die Münsterlandliga.

Das Ziel war zwar klar formuliert, die Ausgangssituation vor dieser Relegation, in der sich vier von acht Mannschaften qualifizieren sollten, jedoch alles andere als optimal. Weil Alina Reckers seit dieser Saison in der ersten Mannschaft des TVE turnt, fehlten Volker Dietz zwei Leistungsträgerinnen. Kurzerhand reaktivierte der er Inger Reitenbach. Und holte mit Lena Paulina Henning, Jule Beitzenkroll und Helene Stenert drei zehnjährige Turnerinnen ins Team. Zusammen mit Inger Reitenbach, Mariella Töws und Kira Böckmann komplettierten sie die Grevener Mannschaft.

Und die legte am Sprung einen famosen Start hin. Die Rechnung, durch schwierige Übungen höhere Punktzahlen zu erzielen, ging auf: In dieser Wertung schlug das dritthöchste Mannschaftsergebnis zu Buche.

Eine Glanzleistung am Stufenbarren legte Team-Neuling Helene Stenert hin. Als einzige Turnerin zeigte das TVE-Talent die Riesenfelge und strich mit 12,20 Punkten die Tageshöchstnote an diesem Gerät ein. In der Gesamtabrechnung ging das zweitbeste Ergebnis an den TVE, der zu diesem Zeitpunkt bereits auf Aufstiegskurs lag.

Das große Zittern setzte trotzdem ein. Und das ausgerechnet am Balken, der den TVE bereits im Vorjahr eine bessere Platzierung gekostet hatte. Allein der nahezu fehlerfreie Auftritt von Kira Böckmann, der mit der Tageshöchstnote von 12,00 Punkten honoriert wurde, und die hohen Schwierigkeitsgrade von Helene Stenert und Lena Paulina Henning verhalfen dem Grevener Team noch zu einer guten Endwertung.

Anschließend schwor Volker Dietz seine Turnerinnen ein, am Boden alles zu geben und ihre Übungen mit viel Ausdruck und Kraft auf den Punkt zu bringen. Das überzeugende Resultat war die zweithöchste Mannschafswertung und der vollendete Aufstieg als Gesamtzweiter des Tages. Mit einem Jahr Verspätung tritt nun auch die zweite Mannschaft des TVE in der 1. Münsterlandliga an. Ebenfalls erfreulich: Kira Böckmann gewann die Einzelwertung bei über 50 Teilnehmerinnen mit 48,70 Punkten.