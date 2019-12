Thorben Zilskes ehrgeiziger Dreijahresplan beim SCR

Fußball-B-Ligist SC Reckenfeld muss sich in diesem Winter mit einen Platz im Niemandsland der Tabelle arrangieren. Dort, auf Rang acht, besteht zwar keine Gefahr, in die Niederungen des Kellers abzurutschen. Weit entfernt ist freilich aber auch die Region, die in einem Verein Ambitionen wecken. Der SCR muss sich im Moment mit sportlichem Mittelmaß zufrieden geben. Trotzdem blickt Trainer Thorben Zilske zuversichtlich in die Zukunft. Und das hat mehrere Gründe.

Zilske, seit dem vergangenen Sommer Trainer beim Reckenfelder B-Ligisten, verfolgt einen Plan. Dafür hat der 41-Jährige, den man getrost als Reckenfelder Urgestein bezeichnen darf, auch ein passendes Zeitfenster geöffnet. Innerhalb von drei Jahren wollen Thorben und sein Co-Trainer und Bruder Pascal Zielske beim SCR wieder eine Mannschaft mit A-Liga-Format formen. Womit eine zentrale Frage fürs Erste geklärt ist, nämlich die der Trainerbesetzung.

Nach dem personellen Umbruch im Sommer und einer auf vielen Positionen erneuerten Mannschaft gilt es für die Reckenfelder, sich in dieser B-Liga-Saison zu konstituieren. 21 Punkte, so die Einschätzung des Trainers, spiegeln das aktuelle Leistungsvermögen realistisch wider.

Dass in der Rückrunde, die beim SC Reckenfeld mit dem Trainingsstart am 21. Januar und vier Testspielen beginnt, Luft nach oben ist, davon ist Thorben Zielske gleichwohl überzeugt. Schließlich steuern die Reckenfelder personell in der Pause nach. Drei Neuzugänge stehen auf der Liste. Von der DJK Greven wechselt Lukas Wentker zum SC Reckenfeld. Der 24-Jährige soll die Offensive verstärken. Mit Alban Leka (23) und Jeton Sylejmani (26) stoßen zwei weitere Spieler zum Kader hinzu.

Eine mittelfristige Personalfragen spielen beim Dreijahresplan der Zilske-Brüder überhaupt eine wichtige Rolle. Bereits jetzt laufen die Planungen für die neue Saison. Mit verheißungsvollen Kandidaten, wie Thorben Zilske andeutet. Schließlich wollen er und seine Spieler nicht auf Dauer im Niemandsland versauern.