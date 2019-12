Aktuell befinden sich die Fußballer des SC Greven in der verdienten Winterpause. Doch hinter den Kulissen wird fleißig am Projekt Aufstieg und auch am Kader für die kommende Saison gearbeitet.

Bereits vor einigen Wochen hatte Trainer Andreas Sommer den Verantwortlichen mitgeteilt, sein Amt am Ende der Saison niederlegen zu wollen. Genug Zeit also, sich umzuschauen und den wichtigen Posten adäquat neu zu besetzen. „In diesem Prozess sind wir bereits weit gekommen. Ich denke, Ende des Jahres werden wir unseren neuen Coach präsentieren können“, erklärt Harald Peppenhorst. Dem Sportlichen Leiter dürfte natürlich daran gelegen sein, die wichtige Personalie möglichst zeitnah zu klären, zumal bereits Gespräche mit den aktiven Protagonisten bezüglich der kommenden Saison geführt werden – die Spieler möchten natürlich wissen, wer in der kommenden Spielzeit das Sagen abseits des Platzes hat. Zudem haben die 09-er in der laufenden Winterpause bereits zugeschlagen und sich ab sofort die Dienste von Johannes Mennemeyer gesichert. der Defensiv-Spieler war erst im Sommer zum Landesligisten BSV Roxel gewechselt, hatte dort nach einer längeren Verletzung aber nur selten die Chance bekommen, sein Können unter Beweis zustellen. „Jetzt kann er uns beim Aufstieg helfen“, freut sich Peppenhorst über die Verstärkung.

Eine weitere könnte in den kommenden Wochen folgen. „Wir hoffen auf noch mehr Mentalität in der Zentrale. Wir befinden uns in Gesprächen, spruchreif ist aber noch nichts“, sind die Weihnachtstage im Hause Peppenhorst aktuell vielleicht nicht sonderlich besinnlich, aber hoffnungsvoll.